Nilgün Belgün’ün meğer boyu kadar 2 kızı varmış yan yana görenler inanamadı! Hiç yaşlanmayan kadın Nilgün Belgün meğer...

Birçok Sinema filmi ve dizi filmlerde rol aldı. 1990 yılında "Bir Başka Gece" adlı Tv. programındaki "Darbukatör Bayram" skeçinde oynadığı "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.



"İşte Müzik İste Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı. 1993 yılında Milliyet Gazetesi yılın en iyi Tv - Komedi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.



Tiyatro İstanbul'da oynadığı "Tepetaklak" oyunuyla yılın en iyi komedi kadın oyuncusu olarak 8 tane ödül aldı.



TV 8'de "Hafta İçi Hergün Nilgün Belgün" adlı sabah programını yaptı.