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Haberler Magazin Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun panik gecesi! Yiine gecelerde görüntülenen Derin bu kez kucak kucağa yakalandı. Talu, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşı ile geç saatlere kadar eğlenmiş ve mekan çıkışında arkadaşlarının taşkın taşkın hareketleriyle gündem olmuştu. 18 yaşına giren Derin Talu şimdi de kucak kucağa taksiye sığmaya çalışırken kameralara takıldı.

22.09.2021 11:58 - Son Güncelleme: 22.09.2021 12:06
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Derin Talu kısa süre önce 18 yaşına girmiş ve yeni yaşını alkol içerken çekilen bir pozuyla kutlamıştı.

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...

18 yaşına giren Defne Samyeli'in kızı Derin Talu şu sıralar sık sık gecelerde görüntüleniyor. Son olarak bir gece mekan çıkışında görüntülenen Talu'nun arkadaşları basına küfürler yağdırmıştı.

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...

Talu bu sefer de eğlence çıkışı bir taksiye arkadaşlarıyla binmeye çalışırken görüntülendi.

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...

Derin Talu'nun taksinin önüne arkadaşının kucağına oturmaya çalışırken çekildiği anlar olay oldu.

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