Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun panik gecesi! Gecelerde bu kez kucak kucağa...
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun panik gecesi! Yiine gecelerde görüntülenen Derin bu kez kucak kucağa yakalandı. Talu, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşı ile geç saatlere kadar eğlenmiş ve mekan çıkışında arkadaşlarının taşkın taşkın hareketleriyle gündem olmuştu. 18 yaşına giren Derin Talu şimdi de kucak kucağa taksiye sığmaya çalışırken kameralara takıldı.
22.09.2021 11:58
- Son Güncelleme: 22.09.2021 12:06