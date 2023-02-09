Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan yürekleri yakan paylaşım "Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor kabul etti..."
Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişen Hakan Hatipoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu deprem bölgesinde aldı. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedelere yardım için deprem bölgesinde olan Hakan Hatipoğlu önceki gün yürekleri yakan bir paylaşım yaptı. İşte Hakan Hatipoğlu'nun o paylaşımı ve haberin detayları...
09.02.2023 08:25 - Son Güncelleme: 09.02.2023 08:33
Kahramanmaraş merkezlik 10 ili etkileyen depremler sonrası pek çok ünlü isim soluğu deprem bölgesinde aldı. Onlardan biri de Hakan Hatipoğlu. Hatipoğlu'nun son paylaşımı ise yürekleri dağladı.
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.