Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan Taha Duymaz paylaşımı "Maalesef bu halde" O detayı ihmal etmedi
Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişen Hakan Hatipoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu deprem bölgesinde aldı. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedelere yardım için deprem bölgesinde olan Hakan Hatipoğlu önceki gün yürekleri yakan bir paylaşım yapmıştı. Hatipoğlu deprem bölgesindeki paylaşımlarına devam ediyor...
11.02.2023 17:00 - Son Güncelleme: 11.02.2023 17:00
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.