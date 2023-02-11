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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan Taha Duymaz paylaşımı "Maalesef bu halde" O detayı ihmal etmedi

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan Taha Duymaz paylaşımı "Maalesef bu halde" O detayı ihmal etmedi

Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişen Hakan Hatipoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu deprem bölgesinde aldı. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedelere yardım için deprem bölgesinde olan Hakan Hatipoğlu önceki gün yürekleri yakan bir paylaşım yapmıştı. Hatipoğlu deprem bölgesindeki paylaşımlarına devam ediyor...

11.02.2023 17:00 - Son Güncelleme: 11.02.2023 17:00
Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan Taha Duymaz paylaşımı Maalesef bu halde O detayı ihmal etmedi

Kahramanmaraş merkezlik 10 ili etkileyen depremler sonrası pek çok ünlü isim soluğu deprem bölgesinde aldı. Onlardan biri de Hakan Hatipoğlu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan Taha Duymaz paylaşımı Maalesef bu halde O detayı ihmal etmedi

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan Taha Duymaz paylaşımı Maalesef bu halde O detayı ihmal etmedi

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan Taha Duymaz paylaşımı Maalesef bu halde O detayı ihmal etmedi

Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım eli uzanırken, pek çok ünlü isim de soluğu deprem bölgesinde aldı.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan Taha Duymaz paylaşımı Maalesef bu halde O detayı ihmal etmedi

Onlardan biri de Hakan Hatipoğlu oldu.

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