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Haberler Magazin Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: "Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir"

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: "Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir"

Başak Gümülcinelioğlu ile eşi Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları... Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Erkan Petekkaya, Karsu, Seren Serengil, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerden acı haberler geldi. Başak Gümülcinelioğlu ile eşi Çağrı Çıtanak'ın anneleri hakkında yaptığı son paylaşım yürek sızlattı. Hande Erçel de aynı paylaşımı kendi sosyal medya sayfasından paylaşarak yardım istedi.

11.02.2023 17:41 - Son Güncelleme: 11.02.2023 17:45
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir

"BİR İHTİMAL EVDEN ÇIKMIŞ VE KORKUDAN KONUŞAMIYOR OLABİLİR"

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı:.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir

Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evli olan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi de enkaz altında kaldı.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir

Eşi Çağrı Çıtanak ile sosyal medyadan annelerinin enkazda olduğunu duyuran Başak Gümülcinelioğlu paylaşımlarıyla kahretti.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir

"ENKAZDAN BİR KİŞİ ÇIKARILIYOR, AMBULANS GEREKİYOR"
Enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan oyuncu, yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir

Acil enkaza ambulans gitmesi gerekiyor. Ne olursunuz videoyu yayın, lütfen" dedi.

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