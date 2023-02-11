Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı: "Bir ihtimal evden çıkmış ve korkudan konuşamıyor olabilir"
Başak Gümülcinelioğlu ile eşi Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları... Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Erkan Petekkaya, Karsu, Seren Serengil, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerden acı haberler geldi. Başak Gümülcinelioğlu ile eşi Çağrı Çıtanak'ın anneleri hakkında yaptığı son paylaşım yürek sızlattı. Hande Erçel de aynı paylaşımı kendi sosyal medya sayfasından paylaşarak yardım istedi.
11.02.2023 17:41 - Son Güncelleme: 11.02.2023 17:45
"BİR İHTİMAL EVDEN ÇIKMIŞ VE KORKUDAN KONUŞAMIYOR OLABİLİR"
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak'ın yardım çığlıkları! Hande Erçel de kayıtsız kalmadı:.
Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evli olan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi de enkaz altında kaldı.
Eşi Çağrı Çıtanak ile sosyal medyadan annelerinin enkazda olduğunu duyuran Başak Gümülcinelioğlu paylaşımlarıyla kahretti.