Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan paramparça eden paylaşım "Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor"

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan paramparça eden paylaşım "Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor"

Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişen Hakan Hatipoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu deprem bölgesinde aldı. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedelere yardım için deprem bölgesinde olan Hakan Hatipoğlu önceki gün yürekleri yakan bir paylaşım yaptı. İşte Hakan Hatipoğlu'nun o paylaşımı ve haberin detayları...

10.02.2023 09:12 - Son Güncelleme: 10.02.2023 09:13
Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor

Kahramanmaraş merkezlik 10 ili etkileyen depremler sonrası pek çok ünlü isim soluğu deprem bölgesinde aldı. Onlardan biri de Hakan Hatipoğlu. Hatipoğlu'nun son paylaşımı ise yürekleri dağladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor

Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım eli uzanırken, pek çok ünlü isim de soluğu deprem bölgesinde aldı.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Adam çocuğunu kurtarmak için kolunu kestiriyor

Onlardan biri de Hakan Hatipoğlu oldu.

SON DAKİKA