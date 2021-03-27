Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve kızı Banu Ilıcalı paylaştı ortalık yıkıldı! Torunu kendisinin aynısı olan Acun Ilıcalı...
Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın aksine Seda Başbuğ gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimzi günlerde Banu Ilıcalı'nın kızıyla fotoğraf paylaşmasının ardından bu kez annesiyle fotoğraf geldi. 2019 yılında Orhun Yazıcı ile hayatını birleştiren Seda Başbuğ güzelliğiyle hayran bıraktı.. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ.
27.03.2021 11:59
- Son Güncelleme: 27.03.2021 11:59
Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın bebeğinin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun ve minik kızı Begüm ile yeni pozunu paylaşmıştı.
Dört kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılının eylül ayında Efe Ceyhun ile evlendi.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda dede olmuştu. Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini Temmuz 2020'de kucağına almıştı.
Özel hayatını her daim basından uzak tutmaya özen gösteren 31 yaşındaki Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabını da sadece yakın çevresi için kullanıyor.
Evlendikten sonra eşi ve minik kızı Begüm ile çok fazla görüntü vermeyen Banu Ilıcalı, sonunda zincirlerini kırmıştı.