Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve kızı Banu Ilıcalı paylaştı ortalık yıkıldı! Torunu kendisinin aynısı olan Acun Ilıcalı...

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın aksine Seda Başbuğ gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimzi günlerde Banu Ilıcalı'nın kızıyla fotoğraf paylaşmasının ardından bu kez annesiyle fotoğraf geldi. 2019 yılında Orhun Yazıcı ile hayatını birleştiren Seda Başbuğ güzelliğiyle hayran bıraktı.. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ.

27.03.2021 11:59 - Son Güncelleme: 27.03.2021 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





