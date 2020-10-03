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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Acun'un kızı Banu'nun annesi Seda Başbuğ...

Son dönemde yça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın aksine Seda Başbuğ gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. 2019 yılında Orhun Yazıcı ile hayatını birleştiren Seda Başbuğ güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ.

03.10.2020 16:41 - Son Güncelleme: 13.10.2020 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





