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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş! 2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti. Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab yine yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi. Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu. Ancak Zarrab'ın ambargosu o ismi kızdırdı ve o iddiaya bakın ne yanıt verdi.

17.03.2023 09:40 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:56
Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

Amerika'da yaşamını sürdüren Reza Zarrab'ın sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarını eski eşi ve şarkıcı Ebru Gündeş'in söylememesi için harekete geçtiği öne sürüldü.

Reza Zarrab'ın şarkıları bakın kimin çıktı? | VİDEO

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

Zarrab'ın avukatlarına talimat verdiği ve özellikle hit olan iki şarkının artık Gündeş tarafından sahnede ve televizyonlarda söylenmemesi için girişimlerde bulunduğu söylendi. Zarrab'ın bu kararı almasındaki sebeplerden birinin Gündeş'le kızları Alara için velayet davası olduğu belirtildi.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazmıştı. Şarkılarda besteci olarak da imzası bulunan Zarrab'ın yaptığı şarkılar arasında Sibel Can'ın okuduğu 'Eski Toprak' ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Neden' şarkısı yer alıyor.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab öyle bir şey istemişti ki... Kılıçlar çekilmişti o gerçek ortaya çıktı meğer bambaşka biriymiş!

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sadece Sevdim ve Ölümsüz Aşk şarkıları ile ilgili Ravi İncigöz'den isyan geldi. İncigöz, bir magazin programının sunucusunun iddiasına göre "Bu şarkı onun değil benim" dedi.

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