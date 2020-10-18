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Acun Ilıcalı'nın evi görenleri hayran bıraktı! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Şeyma Subaşı ile boşanması, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşk derken son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Acun Ilıcalı. 51 yaşındaki yapımcı sosyal medya paylaşımları ve aşk haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Çeşme, İstanbul arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı ve sevgilisinin aşk yuvası sosyal medya gündeminde... Ilıcalı'nın Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı. Acun Ilıcalı'nın evini merak ediyor musunuz? İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin evleri.

18.10.2020 08:58 - Son Güncelleme: 18.10.2020 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





