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Acun Ilıcalı'nın evi görenleri hayran bıraktı! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Şeyma Subaşı ile boşanması, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşk derken son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Acun Ilıcalı. 51 yaşındaki yapımcı sosyal medya paylaşımları ve aşk haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Çeşme, İstanbul arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı ve sevgilisinin aşk yuvası sosyal medya gündeminde... Ilıcalı'nın Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı. Acun Ilıcalı'nın evini merak ediyor musunuz? İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin evleri.

18.10.2020 08:58 - Son Güncelleme: 18.10.2020 08:58
Acun Ilıcalı'nın evi görenleri hayran bıraktı! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Acun Ilıcalı, şu sıralar kızı Melisa ile birlikte... Tatili Çeşme-Bodrum-İstanbul arası mekik dokuyarak geçiren Acun Ilıcalı'nın evi sosyal medya gündeminde.

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Acun Ilıcalı'nın evi görenleri hayran bıraktı! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

İşte yaz aylarını Çeşme'de geçirebilmek için kesenin ağzını açıp ilçenin lüks konutlarını alan ünlüler ve milyon liralık evleri...

Acun Ilıcalı'nın evi görenleri hayran bıraktı! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

O DA VİLLA ALDI
Çeşme'de yazlığı bulunan ünlü isimlerden biri de Ebru Şahin. Rol aldığı son diziyle yıldızı parlayan ve fiyatını ikiye katlayan güzel oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırarak değerlendiriyor. Son olarak Çeşme'den geniş bahçeli ve havuzlu bir villa alan Şahin, yaz aylarını bu yeni evinde geçiriyor.

Acun Ilıcalı'nın evi görenleri hayran bıraktı! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

FUTBOLCULARIN TERCİHİ
Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yazlığı, Çeşme Ilıca'daki bir sitede.

Acun Ilıcalı'nın evi görenleri hayran bıraktı! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Galatasaraylı Selçuk İnan'ın da aynı sitede evi var.

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