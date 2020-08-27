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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan ayrılık nedeni...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan ayrılık nedeni...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde teknede verdiği pozlarla eleştirilmiş, bir takipçisi tarafından 'Edep yahu' şeklinde yorum almıştı. Karantina dönemini sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiren Şeym Subaşı'nın tekne tatiline yalnız gitmesi ve sevgilisi Guido'nun İtalya'ya dönüşü akıllarda soru işareti bırakmıştı. Günlerdir magazin kulislerinde dolaşan ayrılık iddiası doğru çıktı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrılık nedenini açıkladı. İhanet iddiaları hakkında da konuşan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile ayrılık nedeni hakkında bakın neler söyledi...
27.08.2020 18:52
- Son Güncelleme: 27.08.2020 19:15
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından İtalyan organizatör Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış, her fırsatta sevgilisinin yanına gitmesi ile sosyal medyada tepki almıştı.
Geçtiğimiz günlerde magazin kulislerinde dolaşan 'Şeyma Subaşı ayrıldı' iddiasının doğruluğu Şeyma Subaşı tarafından onaylandı. Uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, karantina döneminin bir bölümünü İstanbul'da birlikte geçirmişti.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN AYRILIK NEDENİ...
Hürriyet'te yer alan habere göre; Guido Senia ile ayrıldığını açıklayan Subaşı, "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi. O başka ülkede ben başka ülkede, o yüzden ayrıldık" dedi.
CİMRİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
1,5 yıldır Gudio Senia ile mutlu bir beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı, bu ilişkisine de noktayı koydu. Acun Ilıcalı'dan ayda 125 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisinin para harcamaktan kaçındığından şikayet ettiği iddia edildi.
30 yaşındaki Subaşı, geçtiğimiz aylarda cemiyet dünyasından tanınan Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf sonrası aralarında çıkan aşk haberlerine sitem etti.