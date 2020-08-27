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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan ayrılık nedeni...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde teknede verdiği pozlarla eleştirilmiş, bir takipçisi tarafından 'Edep yahu' şeklinde yorum almıştı. Karantina dönemini sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiren Şeym Subaşı'nın tekne tatiline yalnız gitmesi ve sevgilisi Guido'nun İtalya'ya dönüşü akıllarda soru işareti bırakmıştı. Günlerdir magazin kulislerinde dolaşan ayrılık iddiası doğru çıktı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrılık nedenini açıkladı. İhanet iddiaları hakkında da konuşan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile ayrılık nedeni hakkında bakın neler söyledi...

27.08.2020 18:52 - Son Güncelleme: 27.08.2020 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





