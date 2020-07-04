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Pelin Karahan kırmızı bikinisiyle Bodrum'u salladı ! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin herkesin ağzını kapattı

Bir süredir ekranlardan uzak duran 35 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Bodrum'a tatilin keyfini sürüyor. Geride bıraktığımız hafta sonu plajda ailesiyle denize girerken görüntülenen Pelin Karahan sonrasın 'kilolusun' yorumlarına maruz kalmıştı. İki çocuk annesi olan Pelin Karahan bu yorumlara inat Instagram hesabından peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaşıyor. 'Kilolusun' sözlerine inat kırmızı bikinisini üstüne geçirip Bodrum'u sallayan Pelin Karahan'ın fotoğrafları binlerce kez beğenildi.

04.07.2020 13:51 - Son Güncelleme: 04.07.2020 13:51
Pelin Karahan kırmızı bikinisiyle Bodrum'u salladı ! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin herkesin ağzını kapattı

Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, tatillerine Bodrum'da devam ediyor.

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Pelin Karahan kırmızı bikinisiyle Bodrum'u salladı ! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin herkesin ağzını kapattı

Ünlü oyuncu, tatilde çekilen fotoğrafları nedeniyle 'kilolu' yorumlarına maruz kalmıştı. Güzel oyuncu, paylaştığı son fotoğraf ile adından söz ettirdi.

Pelin Karahan kırmızı bikinisiyle Bodrum'u salladı ! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin herkesin ağzını kapattı

Geçtiğimiz günlerde evinden paylaştığı bikinili fotoğrafıyla olay yaratan Pelin Karahan şimdi de kırmızı bikinisiyle tekneden fotoğraf paylaştı.

Pelin Karahan kırmızı bikinisiyle Bodrum'u salladı ! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin herkesin ağzını kapattı

Karahan'ın, Instagram hesabında kalp emojisi ile yayınladığı fotoğrafa, "Tekne alev alacak yapma", "Nesin sen dünyanın en güzel kadını mı?" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

Pelin Karahan kırmızı bikinisiyle Bodrum'u salladı ! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin herkesin ağzını kapattı
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