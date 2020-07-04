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Pelin Karahan kırmızı bikinisiyle Bodrum'u salladı ! 'Kilolusun' sözlerine maruz kalan Pelin herkesin ağzını kapattı

Bir süredir ekranlardan uzak duran 35 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Bodrum'a tatilin keyfini sürüyor. Geride bıraktığımız hafta sonu plajda ailesiyle denize girerken görüntülenen Pelin Karahan sonrasın 'kilolusun' yorumlarına maruz kalmıştı. İki çocuk annesi olan Pelin Karahan bu yorumlara inat Instagram hesabından peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaşıyor. 'Kilolusun' sözlerine inat kırmızı bikinisini üstüne geçirip Bodrum'u sallayan Pelin Karahan'ın fotoğrafları binlerce kez beğenildi.

04.07.2020 13:51 - Son Güncelleme: 04.07.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





