Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena o isimler...

Acun Ilıcalı'nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena o isimler...

Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyurular Acun Ilıcalı'dan gelmişti. Acun Ilıcalı,göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacılarını açıklamış bu isimlerin de Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney olduğunu duyurmuştu. Ancak gelin görün ki ünlüler kadrosunun geri kalanı, açıklananlardan daha daha fena. Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'dan sonra kadro bakın nasıl şekillenecek. İşte detaylar...

24.12.2022 09:40 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:42
Acun Ilıcalı’nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena o isimler...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena o isimler...

Sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı.

Acun Ilıcalı’nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena o isimler...

Yarışmada 2023'te hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merakla beklenirken kadro netleşmeye başladı.

Acun Ilıcalı’nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena o isimler...

Acun Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Berdan Mardini olarak açıklamıştı.

Acun Ilıcalı’nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu çok fena o isimler...

İkinci olarak da Ümit Erdim'in ismini duyurmuştu.

SON DAKİKA