Pakize Suda'nın cenaze töreninde duygusal anlar! Muğla'da toprağa verilen Pako'ya acı veda: "Teyzem çok severdi"

YEĞENİ KONUŞTU

Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, dün 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Suda'ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzdü. Suda'nın vasisi de olan yeğeni Dilara Elagözlü, "Beyne giden damarlardan birinde pıhtı oluşunca felç geçirdi. "