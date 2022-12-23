Pakize Suda'nın cenaze töreninde duygusal anlar! Muğla'da toprağa verilen Pako'ya acı veda: "Teyzem çok severdi"
Pakize Suda'nın cenaze töreninde duygusal anlar! Muğla'da toprağa verilen Pako'ya bugün veda edildi. Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, beynine pıhtı atması sonucu fel geçirdi ve solunum güçlüğü çekmeye başladı Yoğun bakımda tedavisi devam ederken ünlü isimden acı haber geldi. Vasiyeti ve son hali ortaya çıkan Pakize Suda, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe'ye defnedilecek" demişti.
PAKİZE SUDA'YA ACI VEDA...
Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de düzenlendi. 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya acı veda...
Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu.
YEĞENİ VASİ OLARAK ATANDI
Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.
BEYNİNE PIHTI ATTI
Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi.