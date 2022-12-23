Şeyma Subaşı tektaşını takipçilerinin gözüne soktu! Acun'la kavga etmiş kızı Melisa 'babama giderim' demişti o kareyi görenler: "Meedo paraya kıymış"
Şeyma Subaşı tektaşını takipçilerinin gözüne soktu! Acun'la kavga etmiş kızı Melisa ise bir videoda 'babama giderim' sözüyle şaşkına dönmüştü. Subaşı'nın paylaştığı kareyi görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. İkinci kez evlenmek için hazırlık yapan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Dev tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Şeyma Subaşı'na 'Gözümüze soktun' , 'Meedo enişte paraya kıymış" yorumları yaptı.
23.12.2022 13:18 - Son Güncelleme: 23.12.2022 13:23
Şeyma Subaşı tektaşını takipçilerinin gözüne soktu! Acun'la kavga etmiş, kızı Melisa 'babama giderim' demişti... Düğün hazırlığındaki Şeyma Subaşı'dan gelen o kareyi görenler, "Meedo enişte paraya kıymış" , "Gözümüze soktun" yorumları yaptı.
Bir süredir mutlu şekilde devam eden birliktelikten evlilik haberi gelmişti. Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınlayan Subaşı, bu sefer düğün davetiyesini paylaşmıştı.
"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ
Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.