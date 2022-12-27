Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu'dan yeni imaj! 'Yeni bir ben' dedi sosyal medya yıkıldı: "Sarışın bomba olmuşsun"
Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu'dan yeni imaj! 'Yeni bir ben' dedi paylaştı, sosyal medya yıkıldı. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun son halini gören sosyal medya kullanıcıları arasında, "Sarışın bomba olmuşsun" diyenler de oldu, "Eski halin daha güzeldi" diyenler de.
27.12.2022 15:55 - Son Güncelleme: 27.12.2022 16:03
"SARIŞIN BOMBA OLMUŞSUN"
Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu'dan yeni imaj! 'Yeni bir ben' dedi sosyal medya yıkıldı.
Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile uzun süre aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi ayrılıkla sonuçlanmıştı.