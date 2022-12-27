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Haberler Magazin Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu'dan yeni imaj! 'Yeni bir ben' dedi sosyal medya yıkıldı: "Sarışın bomba olmuşsun"

Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu'dan yeni imaj! 'Yeni bir ben' dedi sosyal medya yıkıldı: "Sarışın bomba olmuşsun"

Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu'dan yeni imaj! 'Yeni bir ben' dedi paylaştı, sosyal medya yıkıldı. 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun son halini gören sosyal medya kullanıcıları arasında, "Sarışın bomba olmuşsun" diyenler de oldu, "Eski halin daha güzeldi" diyenler de.

27.12.2022 15:55 - Son Güncelleme: 27.12.2022 16:03
Sinem Kobal’ın ’kardeşim’ dediği Burçin Terzioğlu’dan yeni imaj! ’Yeni bir ben’ dedi sosyal medya yıkıldı: Sarışın bomba olmuşsun

"SARIŞIN BOMBA OLMUŞSUN"

Sinem Kobal'ın 'kardeşim' dediği Burçin Terzioğlu'dan yeni imaj! 'Yeni bir ben' dedi sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal’ın ’kardeşim’ dediği Burçin Terzioğlu’dan yeni imaj! ’Yeni bir ben’ dedi sosyal medya yıkıldı: Sarışın bomba olmuşsun

Sinem Kobal ile dostluğunu bilmeyen yok güzel oyuncu Burçin'in.

Sinem Kobal’ın ’kardeşim’ dediği Burçin Terzioğlu’dan yeni imaj! ’Yeni bir ben’ dedi sosyal medya yıkıldı: Sarışın bomba olmuşsun

Instagram'dan yeni halini paylaşan Burçin Terzioğlu kısa sürede gündem oldu.

Sinem Kobal’ın ’kardeşim’ dediği Burçin Terzioğlu’dan yeni imaj! ’Yeni bir ben’ dedi sosyal medya yıkıldı: Sarışın bomba olmuşsun

Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile uzun süre aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi ayrılıkla sonuçlanmıştı.

Sinem Kobal’ın ’kardeşim’ dediği Burçin Terzioğlu’dan yeni imaj! ’Yeni bir ben’ dedi sosyal medya yıkıldı: Sarışın bomba olmuşsun

Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, ünlü şarkıcı Sıla ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

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