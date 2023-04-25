Acun Ilıcalı'nın 13 yılık eski eşi Zeynep Yılmaz 2 kızıyla paylaştı! O yorumu görmezden gelemedi! “Kızların senden kapalı...”
Acun Ilıcalı ile 2003-2016 yılları arasında evli kalan Zeynep Yılmaz, bu evlilikten dünyaya gelen kızları Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı ile verdiği bir pozu Instagram'ında yayınladı. Yılmaz, kısa sürede gündem olan paylaşıma gelen bir yoruma ise kayıtsız kalamadı. Yılmaz'ın "Kızların senden kapalı" yorumuna verdiği yanıt dikkat çekerken Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Yasemin'in son hali çok konuşuldu. İşte Zeynep Yılmaz'ın kızlarıyla yaptığı o paylaşım ve takipçisine verdiği yanıt...
25.04.2023 16:49 - Son Güncelleme: 25.04.2023 16:49
Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren Zeynep Yılmaz'ın bu evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adında iki evladı oldu.
2016 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Yılmaz, iki kızıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Yılmaz'a yapılan "Kızların senden kapalı" şeklindeki yorum ise dikkat çekti. Söz konusu yoruma Zeynep Yılmaz da kayıtsız kalamadı.