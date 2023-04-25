7 yıllık evlilikte ihanet! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ü aldatırken fena yakalandı! Kanıtlar serildi! "Aras Bulut İynemli bile engelleyememiş.."

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile yaşadıkları bir tartışmayı anlatarak duygusal anlar yaşatmıştı. Fakat sonradan anlatılan hikayenin çalıntı olduğu ortaya çıkarak gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili suların durulmasının ardından Kadir Doğulu yeni bombayı patlattı.