7 yıllık evlilikte ihanet! Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ü aldatırken fena yakalandı! Kanıtlar serildi! "Aras Bulut İynemli bile engelleyememiş.."
Fatih Harbiye isimli dizide tanışan ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 2016 yılında dünyaevine girdi. Birbirlerine olan büyük aşklarıyla sık sık gündemde yer alan çift son olarak çalıntı hikaye skandalıyla en çok konuşulanlar arasında yer aldı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile yaşadıkları bir tartışmayı anlatarak yüreklere dokunmuştu. Fakat hikayenin daha sonrasında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde birlikte yer alan evli çift için ihanet iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada Kadir Doğulu'nun birden farklı kadınla ortaya çıkan pozları görenleri şoke etti. İşte o görüntüler...
Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül ile olan mutlu birlikteliğinde ihanet iddiaları ortaya çıktı. Kadir Doğulu'nun bir mekanda birden fazla kadınla eğlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük tepki çekti. Final yapması beklenen Gecenin Ucunda dizisinde birlikte rol alan oyuncu çift mutlu birliktelikleriyle gündeme geliyordu. Peki, 7 yıllık evlilik bitiyor mu? İşte Kadir Doğulu'nun şoke eden görüntüleri...
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile yaşadıkları bir tartışmayı anlatarak duygusal anlar yaşatmıştı. Fakat sonradan anlatılan hikayenin çalıntı olduğu ortaya çıkarak gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili suların durulmasının ardından Kadir Doğulu yeni bombayı patlattı.
Birden fazla kadınla oldukça samimi anları yakalanan Doğulu'nun yanında Aras Bulut İynemli'nin de oludğu ve tüm çabalarına rağmen Kadir Doğulu'yu engelleyemediği belirtiliyor.