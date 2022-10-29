Acun Ilıcalı'dan Türkan Şoray'a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları 'Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir'
Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 99'uncu yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte magazin dünyasının ünlü yüzlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar...
29.10.2022 09:47 - Son Güncelleme: 29.10.2022 09:47
"Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."
"Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir...Bu değeri bize armağan eden Ata'ma ve yol arkadaşlarına minnettarım."