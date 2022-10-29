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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan Türkan Şoray'a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları 'Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir'

Acun Ilıcalı'dan Türkan Şoray'a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları 'Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir'

Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızın 99'uncu yıl dönümünü kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanı bayraklarla, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla doldu. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri de duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte magazin dünyasının ünlü yüzlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar...

29.10.2022 09:47 - Son Güncelleme: 29.10.2022 09:47
Acun Ilıcalı’dan Türkan Şoray’a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları ’Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir’

Sosyal medyada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin o paylaşımları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’dan Türkan Şoray’a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları ’Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir’

ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."

Acun Ilıcalı’dan Türkan Şoray’a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları ’Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir’

TÜRKAN ŞORAY

"Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir...Bu değeri bize armağan eden Ata'ma ve yol arkadaşlarına minnettarım."

Acun Ilıcalı’dan Türkan Şoray’a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları ’Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir’

DEMET EVGAR

"Cumhuriyetimizi kutlar, Atatürk ve tüm yol arkadaşlarına saygı ve minnetimi sunarım. Çok yaşa Cumhuriyet."

Acun Ilıcalı’dan Türkan Şoray’a ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları ’Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir’

ESER YENENLER

"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."

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