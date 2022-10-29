İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın son halini görenler 'hay Maşallah' demeden edemedi! Güzelliğine güzellik ekledi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi, Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Sık sık takipçileri ile etkileşim halinde olan ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtla dikkat çeken Ayşegül Yıldız, uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.
29.10.2022 10:30 - Son Güncelleme: 29.10.2022 10:30
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, yeni imajıyla hayran bıraktı. 2011 yılında ünlü türkücü ile nikah masasına oturan Yıldız'ın Elif Ada isminde bir kızı bulunuyor.