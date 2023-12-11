Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a füze: "Her koyun kendi bacağından asılır algı yok" Survivor'a sayıp sövüp yeniden Survivor'a giden Nagihan...

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gidecek olan Nagihan'a, yarışma öncesi Acun Ilıcalı'dan kendi deyimiyle 'füze' geldi. İşte haberin detayları...