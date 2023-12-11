SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a füze: "Her koyun kendi bacağından asılır algı yok" Survivor'a sayıp sövüp yeniden Survivor'a giden Nagihan...

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gidecek olan Nagihan'a, yarışma öncesi Acun Ilıcalı'dan kendi deyimiyle 'füze' geldi. İşte haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 14:34 Güncelleme 11 Aralık 2023, 14:34
Acun Ilıcalı’dan Nagihan’a füze: Her koyun kendi bacağından asılır algı yok Survivor’a sayıp sövüp yeniden Survivor’a giden Nagihan... 1

Daha önce üç kez Survivor'a katılan ve programın yeni sezonunda da yer alacak olan Nagihan Karadere'ye, Acun Ilıcalı'dan salvolar.

Acun Ilıcalı’dan Nagihan’a füze: Her koyun kendi bacağından asılır algı yok Survivor’a sayıp sövüp yeniden Survivor’a giden Nagihan... 2

Nagihan Karadere, Survivor'un yeni sezonu başlamadan önce yarışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ardından Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma yayınında Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı’dan Nagihan’a füze: Her koyun kendi bacağından asılır algı yok Survivor’a sayıp sövüp yeniden Survivor’a giden Nagihan... 3

Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer vermişt:

"Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"

SON DAKİKA