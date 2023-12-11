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Emrah "Oğlum benim nice yılların olsun" diye paylaştı yorumlar çığ oldu yağdı "Tayfun'un günahı ne?" Küçük oğlu Elyasa kocaman oldu

Ünlü şarkıcı Emrah'ın son paylaşımı yorumlar çığ oldu yağdı... Şarkıcı Emrah ile oğlu Tayfun'un yıllardır bir küs bir barışık devam eden, çalkantılı bir baba-oğul ilişkisi var. Öyle ki Emrah, hayranı Ebru Çolak'tan olan oğlu Tayfun'un babası olduğunu uzunca süre kabul etmedi. Ünlü şarkıcı 2014-2022 yılları arasında Sibel Kirer ile bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adından iki çocuğu olan Emrah, önceki gün küçük olduğ Elyesa'nın yeni yaşını yaptığı paylaşımlar kutladı. Ünlü şarkıcının takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 13:57 Güncelleme 11 Aralık 2023, 14:07
Emrah Oğlum benim nice yılların olsun diye paylaştı yorumlar çığ oldu yağdı Tayfun’un günahı ne? Küçük oğlu Elyasa kocaman oldu 1

Ünlü şarkıcı Emrah ile oğlu Tayfun arasında yıllardır magazin gündeminden düşmeyen bir ilişki varç

Emrah Oğlum benim nice yılların olsun diye paylaştı yorumlar çığ oldu yağdı Tayfun’un günahı ne? Küçük oğlu Elyasa kocaman oldu 2

Ebru Çolak'ın 4.5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Emrah'ın Tayfun'un babası olduğu kanıtlandı ve Emrah'ın Tayfun'u nüfusuna alması yıllar sürdü.

Emrah Oğlum benim nice yılların olsun diye paylaştı yorumlar çığ oldu yağdı Tayfun’un günahı ne? Küçük oğlu Elyasa kocaman oldu 3

Emrah, Tayfun'u nüfusuna alsa da baba-oğulun ilişkisi yine yoluna girmedi. Tayfun, kendisini mirasından men ettiğini iddia ettiği babasına sık sık sitemleriyle gündeme geldi.

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