Emrah "Oğlum benim nice yılların olsun" diye paylaştı yorumlar çığ oldu yağdı "Tayfun'un günahı ne?" Küçük oğlu Elyasa kocaman oldu

Ünlü şarkıcı Emrah'ın son paylaşımı yorumlar çığ oldu yağdı... Şarkıcı Emrah ile oğlu Tayfun'un yıllardır bir küs bir barışık devam eden, çalkantılı bir baba-oğul ilişkisi var. Öyle ki Emrah, hayranı Ebru Çolak'tan olan oğlu Tayfun'un babası olduğunu uzunca süre kabul etmedi. Ünlü şarkıcı 2014-2022 yılları arasında Sibel Kirer ile bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adından iki çocuğu olan Emrah, önceki gün küçük olduğ Elyesa'nın yeni yaşını yaptığı paylaşımlar kutladı. Ünlü şarkıcının takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…
Ünlü şarkıcı Emrah ile oğlu Tayfun arasında yıllardır magazin gündeminden düşmeyen bir ilişki varç
Ebru Çolak'ın 4.5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Emrah'ın Tayfun'un babası olduğu kanıtlandı ve Emrah'ın Tayfun'u nüfusuna alması yıllar sürdü.