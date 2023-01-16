4 ay önce doğum yapmıştı! Seda Bakan’dan siyah bikinili kumsal pozları! Hadise’nin sıkı dostuna bakın sosyal medyaya damga vurdu...
Kardeş Payı, Öldür Beni Sevgilim, Behzat Ç. gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Seda Bakan, 2019'da müzisyen Ali Erel ile dünyaevine girdi be aynı yıl kızı Leyla'yı kucağına aldı. Ünlü oyuncu, 4 ay önce ise Ela adını verdiği kızına kavuştu. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise tatil pozlarıyla konuşuldu. Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra şarkıcı Hadise'yle de kurduğu yakın dostlukla sık sık adından söz ettiren Bakan, siyah bikinisi ile Maldivler tatilinde verdiği pozları yayınladı. 4 ay önce doğum yapan Bakan'ın formda hali dikkat çekti. İşte Seda Bakan'ın o pozları...
16.01.2023 00:17 - Son Güncelleme: 16.01.2023 00:17
2019'da nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı 2019 yılında kucaklarına aldı.
Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra şarkıcı Hadise'yle de kurduğu yakın dostlukla sık sık adından söz ettiren Bakan, siyah bikinisi ile Maldivler tatilinde verdiği pozları yayınladı.