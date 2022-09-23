Düğün fotoğraflarına bakın! Ercan Kesal'ın eşi de oyuncu çıktı meğer kendisinden de ünlüymüş! Gelinlik ve damatlıkla harmandalı bile oynamışlar

ATV'nin yeni dizisi Aldatmak ilk bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunuluyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında usta isim Ercan Kesal da bulunuyor. Kesal, dizide Ali Sezai Okuyan karakterine hayat veriyor. Sevilen oyuncunun eşi merak konusu oldu. Ercan Kesal'ın eşi de oyuncu çıktı meğer kendisinden de ünlüymüş! Düğün fotoğraflarına bakın! Gelinlik ve damatlıkla harmandalı bile oynamışlar. Çift 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İşte Ercal Kesal ve Nazan Kesal'ın birlikte fotoğrafları...