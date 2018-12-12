Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ilk kez konuştu. Acun Ilıcalı ile 1 yıl 2 ay süren evliliğini 8 dakikada sonlandıran Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Eğer sağlıklıysak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. İlerisi için de aynı şeyi söylüyorum. Ailem, çocuğum ve kendim sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir. Bu herkes için geçerli; iş hayatında olsun, aşk hayatında olsun herkesin kötü dönemleri olabilir ama önemli olan bu dönemlerde etrafımıza bakıp, nefes aldığımızı hissedip yalnızca bunun için bile şükredebilmektir."
"HAYATTA BİRAZ BENCİL OLMAK LAZIM!"
"Gelecekteki Şeyma'ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba. Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir. Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.