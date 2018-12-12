Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!

"HAYATTA BİRAZ BENCİL OLMAK LAZIM!"

"Gelecekteki Şeyma'ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba. Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir. Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.