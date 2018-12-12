Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ilk kez konuştu. Acun Ilıcalı ile 1 yıl 2 ay süren evliliğini 8 dakikada sonlandıran Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:18:18 Güncelleme: 16:36:50
Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl Fransa'nın Marsilya kentinde evlenenmişti. 26 Kasım'da Silivri Adliyesi'nde boşandı. Boşandıktan sonra Miami'ye giden Şeyma Subaşı, İstanbul'a geldikten sonra son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken açıklamaları...

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı ilk röportajını verdi. Şubaşı yaptığı açıklamada "Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba" dedi.

Ani bir kararla Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı bir dergiye dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!

"HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK"

Hayatında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı, "Herkesin hayatında inişlerin ve çıkışların olduğu dönemler olmuştur. Benim bu dönemlerde kendime sürekli hatırlattığım ve telkin ettiğim şey şu olmuştur; her şeyin başı sağlık.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!

Eğer sağlıklıysak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. İlerisi için de aynı şeyi söylüyorum. Ailem, çocuğum ve kendim sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir. Bu herkes için geçerli; iş hayatında olsun, aşk hayatında olsun herkesin kötü dönemleri olabilir ama önemli olan bu dönemlerde etrafımıza bakıp, nefes aldığımızı hissedip yalnızca bunun için bile şükredebilmektir."

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu!

"HAYATTA BİRAZ BENCİL OLMAK LAZIM!"

"Gelecekteki Şeyma'ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba. Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir. Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

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