Ayrıldılar! Adriana Lima, Metin Hara'ya sosyal medya üzerinden gönderme yaptı
Adriana Lima ile Metin Hara aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O büyük aşkta bir süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. Bu iddialar üzerine Adriana Lima Metin Hara'yı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Sonra da açıklamada bulunan Adriana Lima'nın bu davranışı, 'Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı' iddialarını beraberinde getirdi. İşte Adriana Lima'nın Metin Hara açıklaması...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 11:14:24 Güncelleme: 11:22:23
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