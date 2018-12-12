Ayrıldılar! Adriana Lima, Metin Hara'ya sosyal medya üzerinden gönderme yaptı

Adriana Lima ile Metin Hara aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O büyük aşkta bir süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. Bu iddialar üzerine Adriana Lima Metin Hara'yı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Sonra da açıklamada bulunan Adriana Lima'nın bu davranışı, 'Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı' iddialarını beraberinde getirdi. İşte Adriana Lima'nın Metin Hara açıklaması...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 11:14:24 Güncelleme: 11:22:23
Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı! Adriana Lima Metin Haraya sosyal medya üzerinden gönderme yaptı!

Adriana Lima ile Metin Hara'nın birlikteliklerinde kriz yaşadıkları iddia edildi. Adriana Lima gelişmelerin ardından bir de açıklama yaparak, "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz" dedi.

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı! Adriana Lima Metin Haraya sosyal medya üzerinden gönderme yaptı!

Türk yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima birlikteliklerinde kriz iddiasıyla gündemde. Adriana Lima'nın Instagram hesabından Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı.

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı! Adriana Lima Metin Haraya sosyal medya üzerinden gönderme yaptı!

METİN HARA ADRİANA'YI TAKİBE DEVAM EDİYOR

Metin Hara ise takibe devam ederken, Adriana Lima sayfasında birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı. 37 yaşındaki Lima, gelişmelerin ardından sosyal medyadan bir de mesaj yayınladı.

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı! Adriana Lima Metin Haraya sosyal medya üzerinden gönderme yaptı!

ADRİANA METİN HARA'YA LAF SOKTU

Adriana Lima mesajında şu ifadeleri dile getirdi: "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!"

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı! Adriana Lima Metin Haraya sosyal medya üzerinden gönderme yaptı!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Metin Hara'ya çevrildi ancak Türk yazar, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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