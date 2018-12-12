Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver Murat Boz hakkında neler söyledi?

Aslı Enver Murat Boz'la barıştıktan sonra ilk kez konuştu. Uzun süren ayrılık sonrası dostlarının araya girmesiyle barışma kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz, aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Evlilik şartıyla barıştıkları söylenen çift konuyla ilgili konuşmazken, Aslı Enver'den ilişkisiyle ilgili ilk açıklama geldi. İşte Aslı Enver'in Murat Boz hakkında sözleri..

12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:51:52 Güncelleme: 17:21:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





