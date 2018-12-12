Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver Murat Boz hakkında neler söyledi?

Aslı Enver Murat Boz'la barıştıktan sonra ilk kez konuştu. Uzun süren ayrılık sonrası dostlarının araya girmesiyle barışma kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz, aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Evlilik şartıyla barıştıkları söylenen çift konuyla ilgili konuşmazken, Aslı Enver'den ilişkisiyle ilgili ilk açıklama geldi. İşte Aslı Enver'in Murat Boz hakkında sözleri..

12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:51:52 Güncelleme: 17:21:01
Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver Murat Boz hakkında neler söyledi?

ASLI ENVER İLİŞKİSİ HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Aslı Enver ile Murat Boz 2,5 yıllık ilişkilerini ani bir kararla geçtiğimiz Nisan ayında bitirmiş, 7 ay sonra dayanamayıp yeniden birlikte olmaya karar vermişlerdi.

Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver Murat Boz hakkında neler söyledi?
Önceki akşam yakın bir arkadaşının nişan töreninden çıkarken görüntülenen Aslı Enver, Murat Boz ile barışmasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver Murat Boz hakkında neler söyledi?

Bir kanalın magazin programının haberine göre ünlü oyuncu, "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" dedi.

Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver Murat Boz hakkında neler söyledi?
Aslı Enver ilk kez konuştu! Aslı Enver Murat Boz hakkında neler söyledi?
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