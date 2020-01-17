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Yeşilçam'ın Afacan'ı olarak ünlendi, sonra ortadan kayboldu! İşte Menderes Utku'nun son hali

Yeşilçam filmlerinde özellikle Sadrı Alışık ile rol aldığı filmlerde canlandırdığı 'Afacan' karakteri ile hafızalara kazınan bir çocuk oyuncuydu Menderes Utku. "Ekmeğini taştan çıkartan, kimsesiz, vefalı, mert Afacan'ı hepiniz sevecek, unutmayacaksınız'' da denmiştir kendisi için. Fakat 7 sene film sektöründe kaldıktan sonra ortalardan kayboldu. Peki ya şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Menderes Utku olmak üzere, çocuk yıldızların son halleri.

17.01.2020 12:00 - Son Güncelleme: 17.01.2020 12:08
Yeşilçam'ın Afacan'ı olarak ünlendi, sonra ortadan kayboldu! İşte Menderes Utku'nun son hali

Ayşecik

1960 yılında izleyiciyle buluşan Ayşecik filmiyle sinema tarihine yön veren filmin asıl karakteri. Ayşecik'i canlandıran kişi ise Zeynep Değirmencioğlu'dur.

Yeşilçam'ın Afacan'ı olarak ünlendi, sonra ortadan kayboldu! İşte Menderes Utku'nun son hali
Yeşilçam'ın Afacan'ı olarak ünlendi, sonra ortadan kayboldu! İşte Menderes Utku'nun son hali

Ömercik

Filiz Akın gibi aktrislerin oğlu ya da serseri çocuk rolünde görürüz. Karakteri Ömer Dönmez canlandırır.

Yeşilçam'ın Afacan'ı olarak ünlendi, sonra ortadan kayboldu! İşte Menderes Utku'nun son hali

Kahraman Kıral

Kahraman Kıral'ın kara yağız bir adam olacağı o zamandan bile belliymiş.

Yeşilçam'ın Afacan'ı olarak ünlendi, sonra ortadan kayboldu! İşte Menderes Utku'nun son hali
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