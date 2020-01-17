Yeşilçam'ın Afacan'ı olarak ünlendi, sonra ortadan kayboldu! İşte Menderes Utku'nun son hali
Yeşilçam filmlerinde özellikle Sadrı Alışık ile rol aldığı filmlerde canlandırdığı 'Afacan' karakteri ile hafızalara kazınan bir çocuk oyuncuydu Menderes Utku. "Ekmeğini taştan çıkartan, kimsesiz, vefalı, mert Afacan'ı hepiniz sevecek, unutmayacaksınız'' da denmiştir kendisi için. Fakat 7 sene film sektöründe kaldıktan sonra ortalardan kayboldu. Peki ya şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Menderes Utku olmak üzere, çocuk yıldızların son halleri.
17.01.2020 12:00
- Son Güncelleme: 17.01.2020 12:08
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