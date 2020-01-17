İbrahim Tatlıses'in klibinde boy göstermişti! Evrim Akın'ın yıllar sonra bu hali olay yarattı

İbrahim Tatlıses'in klibinde boy göstermişti! Evrim Akın'ın yıllar sonra bu hali olay yarattı! Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in pek çok ünlü ismin elinden tuttuğu ortada... Onlardan biri de Evrim Akın. 40 yaşındaki oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ın, İbrahim Tatlıses'in yönettiği bir klipte boy gösterdiği ortaya çıktı. Evrim Akın, 12 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da memur bir ailenin kızı olarak doğmuştur. ... Daha sonra da Evrim Akın Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi. 16 yaşındayken babasını kaybedince eğitimini yarım bıraktı. İki yıl İbrahim Tatlıses ile çalışan Evrim İbo Show'da ve İmparator dizilerinde oynadı.

17.01.2020 13:15 - Son Güncelleme: 17.01.2020 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





