RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin "Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh" Survivor'da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena'ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı

"Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh" Survivor'da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena'ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı

Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor'ın önceki gün yayınlanan bölümünde ortalık fena halde karıştı. İletişim oyunu sırasında mavi takım yarışmacısı Ertuğ'un, kırmızı takım yarışmacısı Asena'ya yaptığı hareket bir anda kaosa yol açtı. Ertuğ hareketi istemeyerek yaptığını söylerken, Asena ile Nefise, bilerek vurduğu konusunda ısrarcı oldu. Öte yandan sosyal medyada yer yerinden oynadı.

31.03.2023 08:47 - Son Güncelleme: 31.03.2023 08:47
Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh Survivor’da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena’ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı

Survivor 2023, dün akşam 54. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın iletişim oyununda ise Asena ve Ertuğ arasında beklenmedik bir olay yaşandı.

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Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh Survivor’da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena’ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı

İletişim oyununda sayı kaybeden Ertuğ, yanından geçen Asena'nın karnına vurdu.

Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh Survivor’da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena’ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı

Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı. Ertuğ'a sert çıkan Nefise, " Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne? " dedi.

Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh Survivor’da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena’ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı

Yaptığının doğru olmadığını kasıtlı yapmadığını belirten Ertuğ ise Asena'dan özür diledi. Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi.

Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh Survivor’da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena’ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı

Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.

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