"Acun Ilıcalı yeter ne güzel dünya oh" Survivor'da şiddet olayı sonrası ortalık karıştı! Ertuğ Asena'ya vurdu diskalifye çağrısı yağdı
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor'ın önceki gün yayınlanan bölümünde ortalık fena halde karıştı. İletişim oyunu sırasında mavi takım yarışmacısı Ertuğ'un, kırmızı takım yarışmacısı Asena'ya yaptığı hareket bir anda kaosa yol açtı. Ertuğ hareketi istemeyerek yaptığını söylerken, Asena ile Nefise, bilerek vurduğu konusunda ısrarcı oldu. Öte yandan sosyal medyada yer yerinden oynadı.
31.03.2023 08:47 - Son Güncelleme: 31.03.2023 08:47
Survivor 2023, dün akşam 54. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın iletişim oyununda ise Asena ve Ertuğ arasında beklenmedik bir olay yaşandı.