Hadise'nin küvet pozu olay! 'Aşksız olmaz' dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: "Toxic ex'ten sonra ben"
Hadise'nin küvet pozu olay! 'Aşksız olmaz' dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı. Mehmet Dinçerler ile jet hızıyla evlenen ve aynı hızla boşanan Hadise Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak küvetten paylaşım yapan Hadise yeni şarkısını duyurdu. Ünlü şarkıcıya kısa sürede yorum yağarken Seda Sayan da kayıtsız kalmadı.
"TOXİC EX'TEN SONRA BEN"
Hadise'nin küvet pozu olay! 'Aşksız olmaz' dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı.
Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise yeni single müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.
Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin bu pozuna Seda Sayan'dan da yorum gecikmedi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'ye bu pozu nedeniyle tepki gösterirken bazıları ise "Toxic ex'ten sonra ben" , "Mehmet Dinçerler duvarları yumrukluyor" diyerek fotoğrafı ti'ye aldı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada peş peşe paylaştığı bu karelere "Ben bir süper kahramanım" notunu yazan Hadise'ye kısa sürede yorum yağmıştı.