RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hadise'nin küvet pozu olay! 'Aşksız olmaz' dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: "Toxic ex'ten sonra ben"

Hadise'nin küvet pozu olay! 'Aşksız olmaz' dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: "Toxic ex'ten sonra ben"

Hadise'nin küvet pozu olay! 'Aşksız olmaz' dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı. Mehmet Dinçerler ile jet hızıyla evlenen ve aynı hızla boşanan Hadise Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak küvetten paylaşım yapan Hadise yeni şarkısını duyurdu. Ünlü şarkıcıya kısa sürede yorum yağarken Seda Sayan da kayıtsız kalmadı.

31.03.2023 08:48 - Son Güncelleme: 31.03.2023 09:46
Hadise’nin küvet pozu olay! ’Aşksız olmaz’ dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: Toxic ex’ten sonra ben

"TOXİC EX'TEN SONRA BEN"

Hadise'nin küvet pozu olay! 'Aşksız olmaz' dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin küvet pozu olay! ’Aşksız olmaz’ dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: Toxic ex’ten sonra ben

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise yeni single müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Hadise’nin küvet pozu olay! ’Aşksız olmaz’ dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: Toxic ex’ten sonra ben

Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin bu pozuna Seda Sayan'dan da yorum gecikmedi.

Hadise’nin küvet pozu olay! ’Aşksız olmaz’ dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: Toxic ex’ten sonra ben

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'ye bu pozu nedeniyle tepki gösterirken bazıları ise "Toxic ex'ten sonra ben" , "Mehmet Dinçerler duvarları yumrukluyor" diyerek fotoğrafı ti'ye aldı.

Hadise’nin küvet pozu olay! ’Aşksız olmaz’ dedi çırılçıplak paylaştı Seda Sayan yorumsuz bırakmadı sosyal medya yıkıldı: Toxic ex’ten sonra ben

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada peş peşe paylaştığı bu karelere "Ben bir süper kahramanım" notunu yazan Hadise'ye kısa sürede yorum yağmıştı.

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