Acun Ilıcalı Yasin Obuz'un yıllar önce kendisine attığı mesajı itiraf etti! 'Çok duygulandım'
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacısı Yasin Obuz'un kendisine yıllar önce attığı mesajı canlı yayında itiraf etti. 25 Mayıs 2020 Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor 2020 yeni bölümde, yarışma tarihinde bir ilk gerçekleşti. Canlı yayın olarak ekrana gelen Survivor 2020'de düzenlenen yarışmada Acun Ilıcalı, Instagram hesabından cevabı evet - hayır olacak şeklinde soru sordu. Verilen evet cevaplarının yüzde oranını ise yarışmacıları tahmin etmeye çalıştı. Bu süre içerisinde Acun Ilıcalı'dan gelen Yasin Obuz itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Canlı yayından yapılan yarışmada Acun Ilıcalı, Instagram hesabından cevabı evet - hayır olacak şeklinde soru sordu. Verilen evet cevaplarının yüzde oranını ise yarışmacıları tahmin etmeye çalıştı. Bu sorulardan bir tanesi de "Birinin profilini gizlice takip ederken yanlışlıkla beğendiniz mi?" şeklinde oldu.
Ilıcalı, "Sizin videolarınız izlensin diye sizlerin hesaplarınızı etiketledim. Etiketleyince Yasin'den bana bildirim geldi. Yıllar önce Yasin'in bana bir mesaj attığı ortaya çıktı. Yasin'in 3 yıl önce bana attığı mesaj ortaya çıktı. 15 Aralık 2017 tarihinde Yasin bir hikaye atmış ve hikayede ben varım."
"Görüntüde bizim Brezilya'daki programımızın final görüntüsü var. Ben hikaye atmışım Yasin, sen de onu koymuşsun. Mesajı okuyunca duygulandım. Yasin, 'Beni de Survivor'a alır mısın? En büyük hayalim. Keşke bu mesajımı da görebilseydin' yazmış. Samimi olarak görünce duygulandım. İşte gördüm ve 'Survivor'a aldım seni" ifadelerini kullandı.