Acun Ilıcalı Yasin Obuz'un yıllar önce kendisine attığı mesajı itiraf etti! 'Çok duygulandım'

"Görüntüde bizim Brezilya'daki programımızın final görüntüsü var. Ben hikaye atmışım Yasin, sen de onu koymuşsun. Mesajı okuyunca duygulandım. Yasin, 'Beni de Survivor'a alır mısın? En büyük hayalim. Keşke bu mesajımı da görebilseydin' yazmış. Samimi olarak görünce duygulandım. İşte gördüm ve 'Survivor'a aldım seni" ifadelerini kullandı.