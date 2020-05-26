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Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Tarihler 1978 yılını gösterdiğinde, Yeşilçam bir Kemal Sunal filmi daha kazanmıştı, İyi Aile Çocuğu... İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişen, tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir ve hikaye böyle başlar. Kemal Sunal'ın yanı sıra en çok dikkat çeken isimlerinden biri de filmin Oya'sı. Kim olduğunu ve son halini görünce çok şaşıracaksınız.

26.05.2020 17:38 - Son Güncelleme: 26.05.2020 17:38
Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Türk filmlerinden şarkıcılık kariyerine kadar hep göz önünde kalmayı başarmıştı. Özellikle geçirdiği estetik operasyonlardan sonra inanılmaz bir görüntüye kavuşmuş, Türkiye'nin en seksi kadınları arasında yer almıştı.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Onun bu fiziksel değişikliği kadar hayat hikayesi de şaşkınlık verici. Son zamanlarda zor günler yaşayan ve neredeyse tanınmaz halde olan sanatçının ilginç öyküsüne buyrun fotoğraflarıyla birlikte bakalım...

Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, 1960 İzmir doğumlu. Hikayesi gerçekten filmlere konu olacak kadar ilginç. Ortaokulu bıraktıktan sonra bir fabrikada işçi olarak çalışıyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Bir gün annesiyle çarşı pazar gezerken ünlü bir reklamcı kendisini görüp sekreteri olmasını istiyor. Bu noktadan sonra da hayatı değişiyor zaten... Reklamcı, İzmir'in o dönem en tanınan ajans sahibi isimlerinden Ahmet Gül.

Asıl olay, bir gün şirketin telefonunu açmasıyla başlıyor. Karşıdaki kişi "Sesin ne kadar da güzel, seninle tanışmak isterim" diyor

Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Nermin'in sesini beğenen kişi tahmin edeceğiniz gibi bir gazino kralı çıkıyor: Nuri Bey. Solistlik teklifini hemen kabul eden Nermin'e hemen bir revizyon yapılıyor ve 1 hafta sonra sahnelere merhaba diyor.

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