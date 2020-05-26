Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Bir gün annesiyle çarşı pazar gezerken ünlü bir reklamcı kendisini görüp sekreteri olmasını istiyor. Bu noktadan sonra da hayatı değişiyor zaten... Reklamcı, İzmir'in o dönem en tanınan ajans sahibi isimlerinden Ahmet Gül.

Asıl olay, bir gün şirketin telefonunu açmasıyla başlıyor. Karşıdaki kişi "Sesin ne kadar da güzel, seninle tanışmak isterim" diyor