Kemal Sunal'ın efsane filmi İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sıydı! Harika Avcı'nın son hali ağızları açık bıraktı
Tarihler 1978 yılını gösterdiğinde, Yeşilçam bir Kemal Sunal filmi daha kazanmıştı, İyi Aile Çocuğu... İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişen, tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir ve hikaye böyle başlar. Kemal Sunal'ın yanı sıra en çok dikkat çeken isimlerinden biri de filmin Oya'sı. Kim olduğunu ve son halini görünce çok şaşıracaksınız.
26.05.2020 17:38
- Son Güncelleme: 26.05.2020 17:38
Bir gün annesiyle çarşı pazar gezerken ünlü bir reklamcı kendisini görüp sekreteri olmasını istiyor. Bu noktadan sonra da hayatı değişiyor zaten... Reklamcı, İzmir'in o dönem en tanınan ajans sahibi isimlerinden Ahmet Gül.
Asıl olay, bir gün şirketin telefonunu açmasıyla başlıyor. Karşıdaki kişi "Sesin ne kadar da güzel, seninle tanışmak isterim" diyor
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