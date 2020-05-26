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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Yaş almayan bir seni gördüm'

İbrahim Tatlıses ile boşandıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. İbrahim Tatlıses'e uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Tatlıses'e 20 yılını veren Yıldız, geçtiğimiz aylarda, "Ayrılalı 7 yıl oldu. Bir kızımız var ve tabii ki görüşüyoruz. Bu saatten sonra yeniden bir araya gelmemiz söz konusu olamaz. Biz artık sadece dostuz" dedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız, verdiği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. Paylaşımlarıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın 39 yaşında olduğunu öğrenenler şaşırıyor. Öyle ki bir takipçisi, İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi olan Ayşegül Yıldız'a, ''Yaş almayan bir seni gördüm" yorumunda bulundu.

26.05.2020 20:17 - Son Güncelleme: 26.05.2020 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





