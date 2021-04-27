Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, hemen sildi!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi! Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Instagram'dan bir video paylaştı ve sildi. Videoda yanında yüzünü göstermediği genç bir adam vardı. Kısa sürede Türk basketbolcu Can Korkmaz'ın da sosyal medya hesabında Yasmin Erbil ile aynı anda aynı yerde olduğunu gösteren bir paylaşımı dikkat çekince olanlar oldu. Aşk soruları gündeme gelirken Yasmin Erbil'in Instagram'dan o videoyu kaldırması akıllardaki soru işaretlerini güçlendirdi.

27.04.2021 09:51 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





