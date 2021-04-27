RAMAZAN İMSAKİYE
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, hemen sildi!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi! Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Instagram'dan bir video paylaştı ve sildi. Videoda yanında yüzünü göstermediği genç bir adam vardı. Kısa sürede Türk basketbolcu Can Korkmaz'ın da sosyal medya hesabında Yasmin Erbil ile aynı anda aynı yerde olduğunu gösteren bir paylaşımı dikkat çekince olanlar oldu. Aşk soruları gündeme gelirken Yasmin Erbil'in Instagram'dan o videoyu kaldırması akıllardaki soru işaretlerini güçlendirdi.

27.04.2021 09:51 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:56
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, hemen sildi!

GİZLİ GÖRÜŞMEYİ PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşünce hemen sildi!

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, hemen sildi!

Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil ile 28 yaşındaki basketbolcu Can Korkmaz'ın aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, hemen sildi!

İddia yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. Instagram'dan bu videoyu yayınlayan ve yanındaki kişinin yüzünü göstermeyen Erbil, aşk bombasının ardından paylaşımı kaldırdı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, hemen sildi!

Yalnızca bu kadar da değil. Can Korkmaz ile aynı anda aynı evde olduğu ortaya çıkan Yasmin Erbil'in bu durumu gizlemesi aşk iddialarını güçlendirdi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor? Gizli görüşmeyi paylaşımlar ele verdi, hemen sildi!

Can Korkmaz ve Yasmin Erbil aşk yaşadığı iddialarına ne yanıt verecek merak ediliyor. Basketbolcu aşkıyla arasındaki yaş farkı da bir diğer merak konusu olan durum...