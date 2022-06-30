Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet balosunda! Leyla Ilıcalı'nın son hali bir içim su Acun Ilıcalı...
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda kızlarına ne kadar düşkün olduğu da bilinen bir gerçek. Zaman zaman kızlarıyla paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki kızları Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinden paylaşım yapmıştı. Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine annesi Zeynep Yılmaz ile babası Acun Ilıcalı da katılmıştı. Bu kez de Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet balosundan paylaşımlar geldi. Acun Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Banu Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı ile yakın arkadaşı Esat Yontuç ve eşi Hande Yontunç da baloda Leyla'yı yalnız bırakmadı.
30.06.2022 15:20 - Son Güncelleme: 30.06.2022 15:20
Bir süredir Çağla Altunkaya ile ilişki yaşayan Ilıcalı, 2003-2016 yılları arasında evlilik yaşadığı eski eşi ile kızları Leyla'nın balosuna katıldı.
Acun Ilıcalı dört kızıyla birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu da yaşayan Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu var.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde en büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa ile birlikte pozlarını Babalar Günü mesajıyla birlikte paylaşmıştı.
MEZUN LEYLA
Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla, liseyi bitirdi.