Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'dan yıllar sonra bir ilk! Aile pozunu görenlerin nutku tutuldu: "Yolda görsem Acun zannederim"

"KALBİMDEKİ SIZI GEÇMİYOR"

"Kalbimdeki sızı hiç geçmiyor. Ben o olaydan sonra tam bir yıl evden dışarı çıkmadım. Kimseyle görüşmek, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hep arkadaşlarım eve geliyordu. Ben de sürekli onlarla oyun oynuyor, futbol izliyordum. Benim bu durumuma eşim daha fazla dayanamadı ve boşanmak istediğini söyledi. Ona göre benden pek bir şey olmayacaktı. Ve boşandık. Her şey o kadar üst üste gelmişti ki. Deli gibiydim... Tam dibe vurmuştum yani..."