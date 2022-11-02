Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'dan yıllar sonra bir ilk! Aile pozunu görenlerin nutku tutuldu: "Yolda görsem Acun zannederim"
Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'dan aile fotoğrafı! Yıllar sonra aynı karedeler, abi - kardeşi görenlerin nutku tutuldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Banu, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve onun kızı Ece ile ilk kez poz verdi. Acun Ilıcalı'nın abisini görenler, "Kopyası" , "Benzerliğin bu kadarı" , "Acun'un abisi mi varmış" , "Yolda görsem Acun zannederim" yorumunları yaptı. İşte Acun Ilıcalı'nın doktor abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve yeğeni Ece...
"YOLDA GÖRSEM ACUN ZANNEDERİM"
Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'dan yıllar sonra bir ilk! Aile pozunu görenlerin nutku tutuldu, "Yolda görsem Acun zannederim" yorumları yağdı.
HAYATININ DÖNÜM NOKTASI BİR KAZA...
Acun Ilıcalı'nın annesi İlknur ve babası Ergün Ilıcalı, Acun'un en büyük kızı Banu ile Bodrum tatiline giderken geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.
ACUN ILICALI VE AİLESİ
Acun Ilıcalı ailesinin geçirdiği kaza hakkında bu şekilde açıklama yapmıştı: "Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar."
"KALBİMDEKİ SIZI GEÇMİYOR"
"Kalbimdeki sızı hiç geçmiyor. Ben o olaydan sonra tam bir yıl evden dışarı çıkmadım. Kimseyle görüşmek, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hep arkadaşlarım eve geliyordu. Ben de sürekli onlarla oyun oynuyor, futbol izliyordum. Benim bu durumuma eşim daha fazla dayanamadı ve boşanmak istediğini söyledi. Ona göre benden pek bir şey olmayacaktı. Ve boşandık. Her şey o kadar üst üste gelmişti ki. Deli gibiydim... Tam dibe vurmuştum yani..."