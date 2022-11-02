Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı olay pozuna Umut Akyürek'ten bomba yorum: "Bu ve benzerleri..."
Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı olay pozuna Umut Akyürek'ten bomba yorum geldi. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönen Aleyna Tilki yeni klibiyle çok konuşulmuştu. Son olarak Londra'daki fotoğraf çekiminden paylaşım yapan Aleyna Tilki, Instagram'dan paylaştığı o pozla herkesi şaşkına çevirdi. Genç şarkıcıya sosyal medyada tepki yağarken bir yorum da Umut Akyürek'ten geldi.
02.11.2022 17:34 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:02
28 Ekim'de yayınlanan yeni şarkısı ile dikkat çeken Aleyna Tilki klipte sevgilisinin yanında olmak için hemşire kılığına girmişti.
Tilki, son olarak Londra'dan ses verdi. Fotoğraf çekimi için Londra'ya giden Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin bu karesi eleştirildi.