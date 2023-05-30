Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'dan yıllar sonra bir ilk "Acun'un kime çektiği anlaşıldı" Doğum gününde yüzünü gösterdi meğer...

Acun Ilıcalı ailesinin geçirdiği kaza hakkında bu şekilde açıklama yapmıştı: "Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu."