Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı'dan yıllar sonra bir ilk "Acun'un kime çektiği anlaşıldı" Doğum gününde yüzünü gösterdi meğer...
Önceki gün yeni yaşını kutlayan Acun Ilıcalı, ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile yan yana geldi, sosyal medya epey hareketlendi... 54. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı, tüm kutlamalardan paylaşımlar yaptı. Onlardan biri de, gözlerden uzak yaşayan kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı ile olan paylaşımıydı. İkilinin benzerliği dikkatlerden kaçmazken sosyal medyada "Abisi isteyerek gelmemiş gibi" yorumları yapıldı. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı ailesinin geçirdiği kaza hakkında bu şekilde açıklama yapmıştı: "Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu."
Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı ise gözlerden uzak durmayı tercih ediyor. Ömer Cenker Ilıcalı çok uzun bir aradan sonra kardeşi Acun Ilıcalı'nın 54. yaş gününde ortaya çıktı. Rahat tavırlarıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın yanında yer alan Ömer Cenker Ilıcalı'yı görenler "Abisi Acun'dan daha rahat", "Acun'un kime çektiği anlaşıldı", "Abisi isteyerek gelmemiş gibi" yorumlarını yaptılar. Öte yandan kardeşlerin benzerliği herkesi şaşırttı.
İşte Acun Ilıcalı'nın doktor abisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...