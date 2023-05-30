Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si düğün salonundan paylaştı herkes şoke oldu! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Nereden nereye..."
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si düğün salonundan paylaştı herkes şoke oldu! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler, "Nereden nereye" yorumları yaptı. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit... Hafızalarda Çitos Efe olarak yer etti. Şimdilerde koca delikanlı olan ve Erzurum'da yaşayan Efe Koçyiğit son haliyle gündem oldu. İşte düğün salonundan paylaşım yapan Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si...
30.05.2023 17:12 - Son Güncelleme: 30.05.2023 17:26
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si düğün salonundan paylaştı herkes şoke oldu! Kilolarıyla fenomen olmuştu. Efe Koçyiğit'in son halini görenler, "Nereden nereye..." yorumları yapıyor.
Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali gündeme bomba gibi düştü.
Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldı Çitos Efe'nin son haline bakın | VİDEO
YENİ HALİ MERAK EDİLDİ
Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı.-