Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter'e bakın güzel mi güzel genç kız oldu! Görenlerin nutku tutuldu o artık 17 yaşında: "Annesinin minyatürü"
Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter 17 yaşında! O artık güzel mi güzel bir genç kız oldu, görenlerin ise nutku tutuldu. Eski manken Arzu Yanardağ Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya'nın son halini görenler "Annesinin minyatürü" yorumları yapıyor. İşte annesine benzerliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alara Maya...
30.05.2023 16:19 - Son Güncelleme: 30.05.2023 16:19
"ANNESİNİN MİNYATÜRÜ"
Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter'e bakın güzel mi güzel genç kız oldu! Görenlerin nutku tutuldu. O artık 17 yaşında...
Daha önce verdiği bir röportajda "Meslek seçimini ona bıraktım. Modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse de hiçbir sakınca görmem." diyen Arzu Yanardağ'ın kızı 17 yaşına girdi.
Annesine benzezrliğiyle dikkat çeken Alara Maya Serter kısa sürede gündem oldu. İşte başta Arzu Yanardağ'ın kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...