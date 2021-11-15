Acun Ilıcalı vanaları açtı Survivor 2022 kadrosu tam bir intihar timi! All star kadrosunda yok yok sevgililer kanlılar ortalık yanacak
Her ne kadar Survivor 2021 çok konuşulsa da, Survivor 2020 kadrosu kadar etki yaratmamıştı. Bu yüzden Acun Ilıcalı ve ekibi Survivor 2022 All-star kadrosu için kolları çok erkenden sıvamıştı yani Survivor 2021 bitmeden. O Ses Türkiye ve Masterchef 2021'de beklenilen reytingi vermeyince, 2022 All star ile reytingleri geri kazanma peşinde TV 8. İddialara göre Survivor All-star 2022'nin kadrosunda 26 kişi ile imzalar çoktan atıldı. Eğer bu kadro doğruysa 2022 yılında ekranlardan kıyametler kopacak. Zira Survivor 2022 kadrosunda kanlı bıçaklıklar, sevgililer, eski sevgililer, dostlar ve eski dostlar ne ararsanız var. İşte Survivor 2022 All Star kadrosu ve kesinleşen isimler...
Survivor 2022 hakkında ortaya atılan bu iddialar doğruysa, bu kadro tam bir intihar timi. Survivor 2022'nin All star olacağı daha Survivor 2021 yayındayken resmileşmiş, Acun Ilıcalı'da kendi ağzıyla duyurmuştu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise öyle bir kadro hazırlandı ki, ortalık yanacak. Yarışmada kanlı bıçaklı olanlar, rekabetten yanıp tutuşanlar, birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak olanlar, kankalar ve daha fazlası hepsi Survivor All Star 2022'de yarışacak. İşte Survivor 2022'ye ait olduğu iddia edilen o kadro.
Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star uzun yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Survivor All Star'ın kadrosu belirlenirken Acun Ilıcalı tüm işlemleri daha da hızlandırdı ve imzalar atıldı.
Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin iddiasına göre kadroda yer alacak 26 kişinin adı kesinleşti hatta imzalar atıldı. İşte Survivor 2022'de yer alacağı iddia edilen o 26 kişi.