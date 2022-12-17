Zeynep Bastık'tan kötü haber tez yayıldı 'ciddi ağrılar çekiyorum' Omurgasını kıran Zeynep Bastık sahnelerden ayrılıyor
Son dönemde Uraz Kaygılaroğlu ile ayrıldığı iddia edilen Zeynep Bastık, Instagram hesabından kötü haberi duyurdu. 2022 Katar Dünya Kupası'nda sahne alan Zeynep Bastık, Instagram hesabının hikaye bölümünden omurgasının kırıldığını duyurdu. "Harekete bağlı sancılar çekiyorum" diyen Zeynep Bastık, geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle bir süre sahnelere ara verecek. İşte tüm detaylar...
17.12.2022 15:17 - Son Güncelleme: 17.12.2022 15:17
Zeynep Bastık, 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren 29 yaşındaki sanatçı, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtti.
"CİDDİ AĞRILAR ÇEKİYORUM"
Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan Zeynep Bastık, "Selam dostlar. İki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım.