Seda Sayan makyajsız haliyle tam not aldı! '57 yaşında ama hala güzel'
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı, hayranları, ''Makyaja ihtiyacın yok' dedi. 57 yaşındaki sanatçı, kayınvalide olmaya hazırlanıyor. Oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, ilişkilerinde emin adımlarla ilerliyor. 57 yaşındaki Seda Sayan ise koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte uyarılara uyuyor ve evinden çıkmıyor. Yılların sanatçı sosyal medya hesabından filtresiz ve makyajsız halini paylaştı. Seda Sayan'ın en doğal halini görenler epey şaşırdı. Fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle günlerce sosyal medyanın dilinden düşmeyen Sayan, bu kez tam not aldı.
Kendisine ve yanındakilere yaptığı filtrelerle sık sık gündem olan Seda Sayan, uzun zaman sonra makyajsız bir halini paylaştı. Seda Sayan'ın filtresiz hali sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi. 57 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan corona virüs salgını sonrası Bodrum'daki evine kapandı. Buradan bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı. 57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar. İşte Seda Sayan Defne Samyeli ve daha birçok ünlü ismin en doğal halleri...