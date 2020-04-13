Seda Sayan makyajsız haliyle tam not aldı! '57 yaşında ama hala güzel'

Kendisine ve yanındakilere yaptığı filtrelerle sık sık gündem olan Seda Sayan, uzun zaman sonra makyajsız bir halini paylaştı. Seda Sayan'ın filtresiz hali sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi. 57 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan corona virüs salgını sonrası Bodrum'daki evine kapandı. Buradan bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı. 57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar. İşte Seda Sayan Defne Samyeli ve daha birçok ünlü ismin en doğal halleri...