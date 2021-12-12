Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in annesi Seval'i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı 'güzellik anneden' dedirtti
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in annesi Seval'i gören hayran kaldı! Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 39 yaşında olan ancak genç görünümü ile herkesi şaşırtan oyuncunun güzelliği anneden. Arda ile Omuz Omuza programına konuk olan ve annesinden bahsedilen Gözde Seda Altuner kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı.
12.12.2021 12:42
- Son Güncelleme: 12.12.2021 12:51
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in annesi Seval'i gören hayran kaldı! Kızının pabucunu dama attı 'güzellik anneden' dedirtti.
Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Gözde Seda Altuner oldu. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gözde Seda Altuner'in annesinin adı geçince hayranları Seval Hanım'ı araştırmaya başladı.
Seval Hanım, güzelliği ile kendisine hayran bırakırken, ünlülerin aileleri yeniden gündem oldu. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...