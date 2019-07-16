Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi

SEZEN BENİ YALIDA YAŞATIYOR



"Akciğerde bir kist var, onunla uğraşıyoruz ama iyiye gidiyor her şey. Hastalığı sevmedim, 'Git benden dedim' o da gidiyor. İmmunoterapi gördüm, var olan kitle küçüldü. Şu an yürüyemediğim için pek iş yapamıyorum ama moralim gayet iyi, bomba gibiyim, daha da iyi olacağım. İnsanlar bunalımdayken alışverişe gider, ben de bugün öyle yaptım, hayat çok güzel."