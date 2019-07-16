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Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden olan Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar bir süredir hastanedeydi. Annesi Aysel Gürel'i 2008 yılında kaybeden Müjde Ar kardeşinin sağlık sorunları boşuyordu. Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi. İşte Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'ın son hali.

16.07.2019 09:42 - Son Güncelleme: 16.07.2019 09:55
Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi

Hürriyet'in haberine göre; akciğerindeki kitle nedeniyle bir yıldır tedavi gören, hatta uzun süre yoğun bakımda kalan Ar, aylar sonra ilk kez Nişantaşı'nda objektife takıldı. Önceki gün City's'de bir arkadaşı eşliğinde tekerlekli sandalyesiyle mağazaları dolaşırken görüntülenen Mehtap Ar, birkaç çift ayakkabı aldığı mağazadan çıkışta şöyle dedi:

Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi

SEZEN BENİ YALIDA YAŞATIYOR

"Akciğerde bir kist var, onunla uğraşıyoruz ama iyiye gidiyor her şey. Hastalığı sevmedim, 'Git benden dedim' o da gidiyor. İmmunoterapi gördüm, var olan kitle küçüldü. Şu an yürüyemediğim için pek iş yapamıyorum ama moralim gayet iyi, bomba gibiyim, daha da iyi olacağım. İnsanlar bunalımdayken alışverişe gider, ben de bugün öyle yaptım, hayat çok güzel."

Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi

Mehtap Ar, sanatçıdan dost olmaz inanışının aksine sanat dünyasının ünlü isimlerinin kendisini bu zor süreçte hiç yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi. "Herkes arıyor, soruyor sağ olsunlar.

Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi

Ben 'Sanatçıdan dost olmaz' lafını hiç sevmiyorum, insandan dost olur, ben ona inanıyorum. Tüm arkadaşlarım, özellikle Tarkan ve Sezen (Aksu) ilk günden beri beni hiç yalnız bırakmıyor. Hatta gittim, Sezen'in yalısında yaşıyorum.

Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi

Hastalık çok güzel, bakın insanı yalıda yaşatıyor. O gerçekten çok iyi bir dost. Annemin hastalığında da hep yanımızdaydı. Arada evime geliyorum, sonra Sezen özel ambulanslar kiralayıp beni aldırıyor.

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