Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi
Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden olan Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar bir süredir hastanedeydi. Annesi Aysel Gürel'i 2008 yılında kaybeden Müjde Ar kardeşinin sağlık sorunları boşuyordu. Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi. İşte Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'ın son hali.
16.07.2019 09:42
- Son Güncelleme: 16.07.2019 09:55
Hürriyet'in haberine göre; akciğerindeki kitle nedeniyle bir yıldır tedavi gören, hatta uzun süre yoğun bakımda kalan Ar, aylar sonra ilk kez Nişantaşı'nda objektife takıldı. Önceki gün City's'de bir arkadaşı eşliğinde tekerlekli sandalyesiyle mağazaları dolaşırken görüntülenen Mehtap Ar, birkaç çift ayakkabı aldığı mağazadan çıkışta şöyle dedi:
SEZEN BENİ YALIDA YAŞATIYOR
"Akciğerde bir kist var, onunla uğraşıyoruz ama iyiye gidiyor her şey. Hastalığı sevmedim, 'Git benden dedim' o da gidiyor. İmmunoterapi gördüm, var olan kitle küçüldü. Şu an yürüyemediğim için pek iş yapamıyorum ama moralim gayet iyi, bomba gibiyim, daha da iyi olacağım. İnsanlar bunalımdayken alışverişe gider, ben de bugün öyle yaptım, hayat çok güzel."
DİĞER GALERİLER