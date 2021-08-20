Demet Özdemir kardeşi Derya'yla paylaşım yaptı uzaktan yakından alakaları yok! 3 kardeş ancak bu kadar benzemez
Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Yakın arkaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir bu kez ablası Derya Özdemir'le paylaşım yaptı. Ancak gelin görün ki kimse bir türlü birbirine benzetemedi. Hal böyle olunca Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yapan yapana. Bakalım siz benzetebilecek misiniz. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
20.08.2021 09:35
- Son Güncelleme: 20.08.2021 09:35
Demet Özdemir önceki gün ablası Derya ile paylaşım yapınca olanlar oldu.
Kardeşleri birbirilerine benzetemeyen sosyal medya kullanıcıları yorumlara üşüştü. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.