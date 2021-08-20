Vav TV İzle
Haberler Magazin 2015'te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor

2015'te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor

Kayahan, 2015'te hayatını kaybetti. Kızı Beste Açar, "Babamla konuştum. İpek Hanım'ın soyadını kullanmasını istemiyor" dedi. Sevilen sanatçının 22 yıllık eşi İpek Açar isyan etti: Şuursuz... Ölene kadar kullanacağım.

20.08.2021 07:00 - Son Güncelleme: 20.08.2021 07:02
2015’te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor

Magazin dünyası, bu kavgaya kilitlendi. Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eşi İpek Açar'ın arası bir kez daha gerildi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili, bu kez soyadı polemiğiyle gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2015’te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor

'BABAMLA KONUŞTUM'

2015’te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor

Önceki gün Kayahan'ın mezarını ziyaret eden Beste Açar, babasının kendisiyle iletişime geçtiğini ve "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur" dediğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından "İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum" dedi.

2015’te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor

BABAM HUZURLU DEĞİL
İpek Açar'ın sözlerine Instagram'dan yanıt veren Beste Açar, "Babam yattığı yerde huzurlu değil. 'Açar'ı hayatından sil" dedi.

2015’te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor

İDDİALARA SERT YANIT...

SON DAKİKA