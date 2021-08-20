2015'te ölen Kayahan kendisi ile iletişime geçmiş! Beste Açar isyan etti: Kullanmasını istemiyor
Kayahan, 2015'te hayatını kaybetti. Kızı Beste Açar, "Babamla konuştum. İpek Hanım'ın soyadını kullanmasını istemiyor" dedi. Sevilen sanatçının 22 yıllık eşi İpek Açar isyan etti: Şuursuz... Ölene kadar kullanacağım.
20.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 20.08.2021 07:02
Önceki gün Kayahan'ın mezarını ziyaret eden Beste Açar, babasının kendisiyle iletişime geçtiğini ve "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur" dediğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından "İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum" dedi.
BABAM HUZURLU DEĞİL
İpek Açar'ın sözlerine Instagram'dan yanıt veren Beste Açar, "Babam yattığı yerde huzurlu değil. 'Açar'ı hayatından sil" dedi.