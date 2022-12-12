+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi çırılçıplak kadınları paylaştı 'vay anasını avradını satayım' Artık sınırı aştı
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Turabi Çamkıran bu paylaşımlarına devam ediyor. Yarı çıplak kadınlar paylaşan Turabi Çamkıran bu kez eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte haberin detayları...
12.12.2022 15:11 - Son Güncelleme: 12.12.2022 15:49
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.
Diğer fotoğraflarının ve açıklamasının ardından kendimize gelememişken çıplak kadının üstüne kupa koyduğu fotoğrafı paylaşmıştı.
Tabii bu fotoğrafın açıklaması da bir o kadar konuşuldu. Açıklama ise 'Turbo Turabilzerian. "Gelecekte alacağım kupanın bana bu şekilde servis edilmesini istiyorum!" "Bana ne yapmamam gerektiğini söyleyin. Size daha fazlasıyla geri gelim." Bedelini benim ödediğim bu hayatta, zevk aldığım şeyleri yaparken sizin dediklerinizin pek de bir önemi yok benim için. #BiBitmedinizBe !"Beni eleştirecek kadar iyi ve de düzgün kişiler değilsiniz!" şeklinde olmuştu.