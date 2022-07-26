59'luk Aydan Şener 20'likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor 'aklımız gitti Aydan Hanım' Yeşilçam güzeli...
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Aydan Şener, Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa adım attı. Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kuran Şener, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaideyi bozmayan Aydan Şener'den bu yaz da bikinili pozlar geliyor.
26.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 26.07.2022 15:56
1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra bir süre mankenlik yapan Aydan Şener, 1983'te "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.
Özellikle Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.