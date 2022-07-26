Vav TV İzle
Haberler Magazin 59'luk Aydan Şener 20'likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor 'aklımız gitti Aydan Hanım' Yeşilçam güzeli...

59'luk Aydan Şener 20'likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor 'aklımız gitti Aydan Hanım' Yeşilçam güzeli...

1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Aydan Şener, Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa adım attı. Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kuran Şener, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaideyi bozmayan Aydan Şener'den bu yaz da bikinili pozlar geliyor.

26.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 26.07.2022 15:56
59’luk Aydan Şener 20’likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor ’aklımız gitti Aydan Hanım’ Yeşilçam güzeli...

1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra bir süre mankenlik yapan Aydan Şener, 1983'te "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
59’luk Aydan Şener 20’likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor ’aklımız gitti Aydan Hanım’ Yeşilçam güzeli...

Özellikle Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

59’luk Aydan Şener 20’likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor ’aklımız gitti Aydan Hanım’ Yeşilçam güzeli...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bu süreçte, sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

59’luk Aydan Şener 20’likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor ’aklımız gitti Aydan Hanım’ Yeşilçam güzeli...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

59’luk Aydan Şener 20’likleri elinin tersiyle süpürüyor bikinili pozlar peş peşe geliyor ’aklımız gitti Aydan Hanım’ Yeşilçam güzeli...

Şener, her sene olduğu gibi bu yaz da bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

SON DAKİKA